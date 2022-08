Premier League: Erstes Trainer-Aus fix! Bournemouth reagiert auf Liverpool-Klatsche

„Ich möchte Scott und seinem Team meinen Dank für ihre Bemühungen während ihrer Zeit bei uns aussprechen“, erklärte Klubbesitzer Maxim Demin - und betonte: „Unser Wiederaufstieg in die Premier League in der letzten Saison unter seiner Leitung wird immer als eine der erfolgreichsten Spielzeiten in unserer Geschichte in Erinnerung bleiben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)