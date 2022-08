"Ronaldo könnte einen ganzen Klub erschüttern!" Darum wollen Bayern und Co. CR7 nicht

Wie konnte es für den fünfmaligen Weltfußballer so weit kommen? SPORT1 hat mit dem portugiesischen Fußball-Experten Ricardo Lestre (www.zerozero.pt) über die Gründe für die Absagen gesprochen. Der Insider verrät, wie Ronaldo einen Klub regelrecht erschüttern kann und warum sein Ruf in letzter Zeit merklich gelitten hat. (KOMMENTAR: Keiner will Ronaldo! „Das ist peinlich“)