Der Absturz eines Sensationsmeister - Leicester Tabellenletzter der Premier League

In der Saison 15/16 spielten sich die Foxes in die Herzen der Fans und gewannen als absoluter Außenseiter sensationell die Meisterschaft. Seit 1995 der einzige Champion, der nicht zur Riege der Geld-Giganten zählt. Im Jahr darauf sollte Leicester auch in der Champions League für Furore sorgen. Erst im Viertelfinale scheiterte das Team von Ranieri-Nachfolger Craig Shakespeare an Atletico Madrid.