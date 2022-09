Klopp sagte zu Gündogan: "Glückwunsch, Penner"

Der Liverpool-Trainer meinte, dass City es genauso verdient habe, wie sein Team auch. „Wenn du kein Glück hast, dann hast du richtig die Scheiße am Schuh, sagen wir es mal genauso“, erklärte Klopp. Er fügte hinzu, dass City an jenem letzten Spieltag das nötige Glück hatte, die Bälle reinzumachen, und sie in diesem Fall eben nicht.