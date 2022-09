Premier League: Zweiter Hattrick in Folge - Haaland erobert England in Rekordzeit

Michael Owen legte sich derweil fest, dass Haaland die Premier League im Schnelldurchlauf erobern wird. „Ich wiederhole: Dieser Kerl wird praktisch jeden Torrekord brechen, den es gibt. Er ist zu groß, zu schnell, zu treffsicher vor dem Tor und er spielt in einer Mannschaft, die Dutzende Chancen kreiert. Alles, was er tun muss, ist fit zu bleiben“, schrieb der ehemalige englische Nationalspieler via Twitter.