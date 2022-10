Haaland ausgebremst! Salah lässt Liverpool gegen City jubeln - Klopp verliert Fassung

Bisher hatte der Norweger nur in einem Premier-League-Spiel, in dem er mitwirkte, nicht getroffen. Seine Bilanz von 15 Treffern in zehn Liga-Spielen liest sich aber weiterhin beeindruckend, die Torserie nach zuletzt sieben Premier-League-Partien in Folge mit insgesamt 13 Toren ist aber gerissen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)