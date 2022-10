Jürgen Klopp im Wut-Modus! Rote Karte bei Liverpool - City

Zu Überraschung vieler blieb die Pfeife stumm, in der Folge erspielte sich City sogar eine gute Chance. Schon direkt nach dem Zweikampf schlug Salah auf den Boden – und Klopp tobte an der Seitenlinie und brüllte den Assistenten an. „Jürgen Klopp ist stinksauer“, twitterte das Fan-Portal Anfield Watch. Auch sonst zog Klopps Wutanfall viele Reaktionen nach sich.