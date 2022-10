Millimeter retten Manchester United - WM-Aus für Raphael Varane?

Durch ein Tor in letzter Sekunde von Casemiro ergattern die Red Devils beim 1:1 in London doch noch einen Punkt. Zunächst schien es nach dem Kopfball des Brasilianers so, als wenn Kepa den Ball sensationell aus dem Winkel gekratzt hätte. Die Torlinien-Technik zeigte aber, dass der Ball doch knapp im Tor war (90. +4)