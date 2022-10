Premier League: Awoniyi-Schock für Klopp - Liverpool stolpert peinlich bei Schlusslicht

Damit hielt er seiner Mannschaft einen wichtigen wie unerwarteten Sieg fest. Durch den Überraschungserfolg reicht Nottingham die Rote Laterne zunächst an Leicester City weiter. Liverpool bleibt vorerst Siebter. Gleichzeitig sorgte Liverpool mit der Niederlage dafür, dass man in der laufenden Saison bereits ein Spiel mehr (3) verloren hat, als in der gesamten letzten Saison (2)(DATEN: Die Tabelle der Premier League).