Premier League: Cousin von Erling Haaland wird dank Clickbait-Video zum Social-Media-Phänoment

Auf Twitter verbreitete sich ein Video von Haalands angeblichem Cousin ‚Albert Braut Haaland‘ wie ein Lauffeuer. In diesem erzielt der blonde Stürmer ein absolutes Traumtor und wird als 18-Jähriger betitelt, der für das norwegische Team Bran in 37 Spielen 64 Tore erzielt haben soll. Das Problem: In dem Video ist weder Haalands Cousin zu sehen, noch heißt dieser so.