Premier League: Der neue Jamie Vardy? Die ungewöhnliche Karriere von Brentfords Ivan Toney

Nun ist Toney Stürmer und das Toreschießen daher sein Beruf. Bemerkenswert ist der Vergleich mit Kane, Son und Haaland aber deshalb, weil Toney vor drei Jahren noch bei Peterborough United in der drittklassigen League One auf Torejagd ging. Beim Blick auf Toneys Werdegang fühlt man sich an Jamie Vardy erinnert. Der 35-Jährige spielte lange Zeit in unterklassigen Ligen, ehe er bei Leicester City zum Meister und Nationalspieler wurde.