Premier League: "Früher hat er Mannschaften zerstört" - Jadon Sancho erneut von Rio Ferdinand kritisiert

Der ehemalige Innenverteidiger betonte, dass Sancho in seiner Zeit in Dortmund noch „Mannschaften zerstört“ habe, momentan jedoch ohne „Selbstvertrauen“ spiele. Und genau das Selbstvertrauen oder „Swagger“, so wie Ferdinand es bezeichnet, was Sancho beim BVB so stark machte und er dadurch die Menge begeisterte, sei seit seiner Ankunft in Old Trafford nicht mehr da.