Premier League: Manchester City bindet Offensiv-Star! Eigengewächs Foden unterschreibt neuen Vertrag

Insgesamt kommt der Linksfuß auf 106 Premier-League-Einsätze, in denen er an 46 Toren direkt beteiligt war. In dieser Saison scheint er kaum aufzuhalten zu sein. In neun Spielen netze er sechsmal und legte drei weitere Treffer auf. Auch deshalb stattete City sein Eigengewächs, das die Zukunft des Klubs prägen soll, mit einem neuen Vertrag aus.