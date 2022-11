FC Liverpool: Jürgen Klopp vor Rücktritt? Berater Marc Kosicke reagiert

Kosicke fügte an: „Dass es in dieser Saison aufgrund der vergangenen intensiven Spielzeit zu Problemen kommen könnte, wurde auch seitens der Besitzer des Klubs vor Saisonbeginn einkalkuliert. Jürgen genießt den Rückhalt der Verantwortlichen und steht mit ihnen in regelmäßigem Austausch.“