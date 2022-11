Premier League: Ilkay Gündogan gibt Einblicke über Haaland, Götze, Guardiola und Klopp

Letzterer hat großen Anteil am Erfolg von Manchester City in dieser Saison und begeistert die Premier League. Und das, obwohl Gündogan im Vorfeld seine Zweifel an Haaland hatte. „Es war nicht klar, wie er in den Spielfluss passen würde“, erklärte der Nationalspieler seine anfänglichen Bedenken bei der Verpflichtung Haalands. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)