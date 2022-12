Premier League: Frustabbau nach WM! Havertz brilliert für Chelsea bei Sieg gegen Bournemouth

Vor dieser hatte sich der DFB-Star noch bei der WM in Katar abmühen müssen, diese lief für die deutsche Auswahl bekanntlich grauenvoll - ein frühes Vorrunden-Aus, es folgten Debatten in den eigenen Reihen und personelle Konsequenzen auf höchster Ebene. Havertz war also mit mäßiger Laune in den blauen Teil Londons zurückgekehrt.