Premier League: Klopps brisante Vorgeschichte mit Schiedsrichter Anthony Taylor

Vorangegangen war ein aus Klopps Sicht klares Foul an Mohamed Salah von Bernardo Silva. Weder Taylor noch der Linienrichter gaben das Foul, obwohl vor allem der Unparteiische an der Linie nur wenige Meter entfernt optimale Sicht auf die Szene hatte. Folglich lief das Spiel weiter und der deutsche Trainer ließ die Offiziellen seinen Frust lautstark spüren. Die Folge: Klopp wurde mit Rot vom Platz gestellt und marschierte wütend in den Anfield-Tunnel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League).