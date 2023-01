Premier League: Fix! Ex-Schalke-Trainer David Wagner zurück auf die Insel

David Wagner wird neuer Trainer des englischen Zweitligisten Norwich City. Das gaben die „Canaries“ am Freitag bekannt. Der Ex-Schalke-Trainer erhält in England nach SPORT1-Informationen einen unbefristeten Vertrag mit einer zwölfmonatigen Lohnfortzahlung bei Freistellung. Der 51-Jährige tritt in Norwich die Nachfolge von Dean Smith an, der im Dezember freigestellt wurde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)