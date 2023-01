Klopp überrascht Klub-Legende bei Chelsea - Liverpool! Harter Fight bei Mudryk-Debüt im Krisen-Kracher

In einem historischen Spiel, der 1000. Partie in der Trainerkarriere des Jürgen Klopp, drückte der FC Liverpool mit Neuzugang Cody Gakpo unentwegt. „Der Bart ist jetzt wirklich grau! Als ich hier ankam, war das noch nicht so“, ließ Klopp noch schmunzelnd vor dem Spiel verlauten, nach dem Stresstest gab er sich zufrieden: „Wir können darauf aufbauen. Wir mussten uns auf kleine Schritte einstellen - und kein Tor gegen Chelsea zu bekommen war ein kleiner Schritt.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Chelsea konnte nur zwei der letzten zehn Premier-League-Spiele gewinnen, auf dem zehnten Tabellenplatz wollten die Blues zudem gewiss nicht stehen! Potter musste sich also etwas einfallen lassen - seine Maßnahmen in Absprache mit der Klubführung: Eine Transferoffensive! Mit dem Ukrainer Mudryk und Noni Madueke wurden alleine zwei Spieler für über 130 Millionen Euro geholt.

„Überrascht“ zeigte sich Gerrard von der Aufstellung Liverpools. „Ich dachte, dass er in diesem Spiel Henderson und Fabinho einsetzen würde, um aggressiver zu sein und zu versuchen, Chelsea weiter vorne anzugreifen“, sagte Gerrard bei BT Sport .

Naby Keita, Thiago und der erst 18 Jahre alte Stefan Bajcetic standen in der Startformation im Mittelfeld - Henderson und Fabinho wurden von Klopp erst kurz vor dem Ende eingewechselt. Für Bajcetic war es der erste Einsatz von Beginn an in der Premier League, zuletzt hatte das Top-Talent bereits beim 1:0-Erfolg im FA Cup gegen Wolverhampton überzeugt.