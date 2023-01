Wer ist Chelseas 100-Millionen-Mann? Mykhailo Mudryk besiegelte das Tedesco-Aus bei RB Leipzig

Doch dazu sollte es nicht kommen - weil der Stadtrivale FC Chelsea in die Verhandlungen hineingrätschte und die Gunners letztendlich überbot. Satte 100 Millionen Euro lassen sich die Blues die Dienste des jungen Ukrainers kosten. 70 Millionen Euro davon überweisen die Blues per Sockelbetrag direkt an Donezk, weitere 30 Millionen Euro können als Boni fließen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)