Wegen Penis-Jubel? Aston Villa will offenbar Weltmeister Martínez loswerden

„Vielleicht ist der Trainer nicht so scharf auf ihn, wie die Leute glauben, dass er scharf auf ihn ist“, sagte Ex-Fußballer Jimmy Floyd Hasselbaink bei Sky Sports über die Wertschätzung von Emery für Martínez. Und Graeme Souness meinte: „Ein Weltmeister, der zum Klub zurückkehrt, bedeutet dem Trainer nichts. Es geht darum, was er für ihn tut, was er für Villa tut.“