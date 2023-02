Chelsea-Coach Potter stichelt gegen Klopp - Neid-Vorwurf im Transfer-Zoff

In dem entsprechenden Artikel wird in diesem Zusammenhang auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp namentlich erwähnt. Der 55-Jährige hatte sich über die massiven Transferausgaben der Londoner, die im Januar für 330 Millionen Euro eingekauft hatten, öffentlich verwundert gezeigt: „Chelsea mit ihren neuen Besitzern, keiner weiß genau, wie sie es tun, wie sie so viel Geld ausgeben können.“