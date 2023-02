FC Liverpool im Schockzustand! Van Dijks schonungslose Saison-Kritik

Liverpools Abwehrboss Virgil van Dijk lässt tief blicken! Auf Nachfrage der Daily Mail äußerte sich der Niederländer zum sportlichen Einbruch der Reds in dieser Saison .

Es sei für alle ein „Schock“ gewesen, gab van Dijk zu verstehen. „Wir sind mit den letzten vier oder fünf Jahren verwöhnt mit allem, was wir durchgemacht haben.“

Van Dijk ohne Champions League vor Wechsel?

Unter Trainer Jürgen Klopp mauserte sich Liverpool von einem abgeschlagenen Premier-League-Teilnehmer zu einem glanzvollen Topklub in Europa. „Wir haben alle verfügbaren Trophäen gewonnen“, sagte van Dijk. Doch zuletzt setzte es Rückschläge, in der heimischen Liga ist gar die Qualifikation für die Champions League in Gefahr.