Premier League: Sabitzer schlägt ein - "Er liebt diese englische Härte"

Vier Einsätze stehen nach drei Wochen schon auf seinem Konto, in drei Spielen stand Sabitzer sogar in der Startelf – und bestach dabei durch seine Ruhe am Ball, seine beherzte Zweikampfführung und seine hohe Laufbereitschaft.

Sabitzer? „Es überrascht mich nicht...“

So weit will Sabitzer, der bei den Bayern noch bis 2025 unter Vertrag steht, noch gar nicht denken. Er fühlt sich an seiner neuen Wirkungsstätte sehr wohl, wie sein Berater Roger Wittmann im Gespräch mit SPORT1 bestätigt. Priorität hat aber die Gegenwart, nicht die Zukunft.

„Marcel ist ein Topspieler. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass er schon so schnell so gute Leistungen bringt. Wer so viel Erfahrung hat wie Marcel, ob in der Champions League oder mit seinen mittlerweile über 60 Länderspielen, der braucht nicht lange, um sich bei so einem Klub und in so einer Liga zurechtzufinden“, meint Wittmann. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)