"Umgekehrter Brexit": Premier-League-Klubs schimpfen über Super League

Der Motor der Super-League-Bestrebungen sind die Chefs vom FC Barcelona und Real Madrid, Joan Laporta und Florentino Perez, über ein in Madrid ansässiges Sportmarketing-Unternehmen namens A22. Zudem mischt der in Schwierigkeiten steckende italienische Spitzenklub Juventus Turin mit.

Ablehnung für die Super League

Die Super League stieß in der Vergangenheit auf große Ablehnung und wurde bereits 2021 abgeschmettert.

In einer Erklärung, in der A22-CEO Bernd Reichart die Pläne vorstellte, sagte er: „Die Grundlagen des europäischen Fußballs sind in Gefahr, zusammenzubrechen. Es ist Zeit für einen Wandel. Es sind die Vereine, die das unternehmerische Risiko im Fußball tragen.“