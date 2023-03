Premier League: Argentiniens WM-Held Emiliano Martínez versteigert Handschuhe und spendet Erlös

Emiliano Martínez hatte im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar durch starke Paraden und nach Abpfiff auch durch skandalöses Verhalten auf sich aufmerksam gemacht. Aufgrund seines sportlichen Erfolgs ist der Argentinier bei der FIFA-Weltfußballer-Wahl als Welttorhüter ausgezeichnet worden .

Nun fällt der Torhüter von Aston Villa jedoch durch eine schöne Geste auf. Der 30 Jährige mit dem Spitznamen Dibu versteigert seine unterzeichneten Handschuhe aus dem Finale. Der Erlös der Aktion belaufe sich umgerechnet auf rund 42.000 Euro, die an das Garrahan-Krankenhaus in Buenos Aires gespendet werden sollen, um krebskranke Kinder zu unterstützen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Martínez äußerte sich zu seiner Entscheidung während der Versteigerung per Videoschalte und erklärte: „Als man mir die Möglichkeit gab, die WM-Handschuhe zu spenden, habe ich nicht gezögert, denn es ist für einen guten Zweck. Das Finale der Weltmeisterschaft wird nicht jeden Tag gespielt, die Handschuhe sind etwas Besonderes. Aber es hilft einem Kind viel mehr, als wenn ich sie in einem Rahmen in meinem Haus hängen habe.“