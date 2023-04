Premier League & Adi Hütter: Trainer bei Crystal Palace ab Sommer?

Hütter: „Mein großes Ziel ist die Premier League“

So oder so: Für Hütter ginge auf der Insel ein Lebenstraum in Erfüllung. „Mein großes Ziel ist die Premier League, daran arbeiten wir“, hatte der Österreicher jüngst in einem kicker-Interview gesagt. „Möglicherweise ergibt sich die eine oder andere Option. Es gab schon im vergangenen Jahr mehrere interessante Anfragen, auch aus der Premier League. Das wäre aber zu früh gekommen.“