Premier League: Pleite! Ex-Liverpool-Star Craig Bellamy verliert alles

Der ehemalige Premier-League -Spieler Craig Bellamy ist offiziell pleite. Der Waliser schuldet dem britischen Fiskus mittlerweile umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro. Die britische Steuerbehörde hat den früheren Stürmer am Montag für insolvent erklärt.

Laut eigenen Aussagen soll er von zwielichtigen Beratern zu nicht rentablen Investitionen überredet worden sein. Bellamy investierte in ein Steak-Resteraunt, eine Weinbar und eine Film-Firma.

Von 1996 bis 2014 hat der Ex-Nationalspieler in der Premier League für den FC Liverpool, Manchester City, West Ham United und Newcastle United gespielt. In der Zeit hat er in 375 Spielen 81 Tore geschossen.