Nach Salah-Tweeet: Klopp scherzt über möglichen Abgang

„Ich bin völlig am Boden zerstört. Dafür gibt es absolut keine Entschuldigung. Wir hatten alles, was wir brauchten, um nächstes Jahr in die Champions League zu kommen, und wir haben versagt. Wir sind Liverpool und die Qualifikation für den Wettbewerb ist das absolute Minimum“, schrieb Mo Salah im Anschluss auf Twitter.