Nach United-Sieg: Klopps Champions-League-Träume geplatzt

Da Manchester United am Donnerstag das Nachholspiel des 32. Spieltags gegen den FC Chelsea mit 4:1 (2:0) gewann, haben die Reds keine Chance mehr, unter die ersten Vier der Premier League zu klettern. Als Tabellenfünfter wird Liverpool in der Europa League antreten.

Vor dem Saisonfinale am Sonntag (17.30 Uhr/ Sky ) haben Klopp und Liverpool (66 Punkte) vier Zähler Rückstand auf Newcastle United auf Platz vier. Manchester United (72 Punkte) sprang durch den Sieg gegen Chelsea sogar auf den dritten Rang. Mo Salah zeigte sich im Anschluss ernüchtert.

Der Ägypter postete auf Twitter: „Ich bin völlig am Boden zerstört. Dafür gibt es absolut keine Entschuldigung. Wir hatten alles, was wir brauchten, um nächstes Jahr in die Champions League zu kommen, und wir haben versagt. Wir sind Liverpool und die Qualifikation für den Wettbewerb ist das absolute Minimum.“