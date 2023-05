Premier League: Fan-Eklat überschattet Liverpool-Sieg! Klopp-Team hofft weiter auf Champions League

Der FC Liverpool um seinen deutschen Teammanager wahrte durch den sechsten Sieg in Folge seine kleine Chance auf die erneute Champions-League-Teilnahme .

Die Liverpool-Fans pfiffen am Tag der Krönung von Charles III. die britische Nationalhymne gnadenlos aus.

"Halt die Klappe und setz dich in sein Eisbad!"

Vor dem Anpfiff erntete das neu aufgelegte „God save the King“ im Stadion laute Buh-Rufe. Zudem stimmten die Reds-Anhänger „Liverpool, Liverpool“-Gesänge an. Zudem hielten einige Anhänger auch Schmähplakate in die Luft.