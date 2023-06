"Havertz könnte eine kolossale Geldverschwendung werden" - Presse über Arsenal-Deal

Es sei „schon erstaunlich“, dass Chelsea dem Londoner Rivalen so viel Geld abgeknöpft hat für „einen Stürmer, der in 91 Premier-League-Spielen 19 Tore erzielt hat“, schrieb Goal - und gab Chelsea für den Transfer eine 1+, während Arsenal eine 4 kassiert. „Havertz könnte eine kolossale Geldverschwendung werden.“

Chelsea habe Havertz einst „als Hauptstürmer verpflichtet“

Tatsächlich musste der 1,93 Meter große Offensiv-Allrounder bei den Blues oft an vorderster Front ran, war in der abgelaufenen Saison mit bescheidenen sieben Treffern in 35 Spielen Chelseas bester Torschütze in der Premier League. Transfermarkt.de führt Havertz, den Lothar Matthäus einst mit Zinedine Zidane verglich, mittlerweile als Mittelstürmer auf.