Kai-Havertz-Transfer vom FC Chelsea zum FC Arsenal offiziell: Das sind die Details - Ärger über Leak

„Liebes Chelsea, es wäre mir lieber gewesen, wenn Ihr es zuerst von mir selbst erfahren hättet, was ich über meinen Abschied vom FC Chelsea denke, bevor ich mich meinem neuen Team anschließe. Das ist nicht mein Stil und es ärgert mich, dass Ihr es auf diese Weise erfahren musstet“, so der 24-Jährige.

Havertz verabschiedet sich mit Brief von Chelsea

Havertz fügte an: „Ich schreibe diesen Brief mit schwerem Herzen an alle Fans. Ein großes Dankeschön für all Eure Unterstützung, denn wir haben uns gemeinsam den Traum vom Gewinn der Champions League erfüllt!“