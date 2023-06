Premier League: Fix! Tottenham hat neuen Trainer - Ange Postecoglou übernimmt die Spurs

Die Tottenham Hotspur haben einen neuen Cheftrainer gefunden. Der Klub aus Nordlondon gab am Dienstagvormittag die Verpflichtung von Ange Postecoglou bekannt.

Der 57 Jahre alte Australier kommt von Celtic Glasgow und soll die Spurs in die Erfolgsspur führen. Postecoglou tritt die Nachfolge von Antonio Conte an, der im März entlassen worden war. Auch Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, aktuell als neuer PSG-Coach im Gespräch , war als möglicher Conte-Nachfolger gehandelt worden.

Erster Australier als PL-Trainer

Postecoglou ist international ein noch eher unbeschriebenes Blatt, mit Celtic holte er in der vergangenen Saison das Double. Er ist der erste Australier, der einen Premier-League-Klub übernimmt. Vor seiner Ankunft in Schottland war er in Japan, Australien und Griechenland als Trainer beschäftigt. Von 2013 bis 2017 war er Nationaltrainer Australiens.