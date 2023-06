Warum eine Legende Kane bei Bayern sehen will

Das ist eine der wichtigsten Fragen, die im Sommer auf dem Transfermarkt beantwortet werden muss. Das 70-Millionen-Euro-Angebot des FC Bayern für Kane hat neuen Schwung in den Poker gebracht.

Newcastle-Legende Alan Shearer legt dem englischen Nationalstürmer einen Wechsel nahe. „Ich muss rausgehen und versuchen, etwas zu gewinnen“, würde er sich an Kanes Stelle denke, schrieb Shearer in einem Gastbeitrag für The Athletic.