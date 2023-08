Jürgen Klopp: "Da wusste ich: Wir haben praktisch keine Chance"

Cristiano Ronaldo, Neymar, Firminos früherer Liverpool-Offensivpartner Sadio Mané nach seiner Fehlschlag-Saison beim FC Bayern: Immer mehr große Stars zieht es in die mit staatlichen Milliarden finanzierte Liga, in ein Land mit trüber Menschenrechtebilanz.

Klopp: „Ich wusste, wir haben praktisch keine Chance“

„Es war jetzt eine spezielle Situation für uns“, sagt Klopp über die Häufung der Saudi-Arabien-Wechsel in seinem Team: „Bei Bobby (Firmino, Anm. d. Red.) ist der Vertrag ausgelaufen. Er kann natürlich dann gehen und machen, was er will. Er hat sich eben dafür entschieden und das ist komplett in Ordnung. Als Hendo und Fabinho dann in meinem Büro saßen und mit mir darüber gesprochen haben, wusste ich, als ich mehr über die Modalitäten erfahren habe, dass wir praktisch keine Chance haben dagegen vorzugehen.“