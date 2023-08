Premier League läuft Sturm: Dieses Thema lässt Fußball-England kochen

Aber dauert ein Profi-Fußballspiel heute tatsächlich noch 90 Minuten? In England kocht derzeit eine hitzige Debatte.

In der Premier-League-Saison 2022/23 betrug die Nettospielzeit, auch „Ball In-Play Time“ genannt, im Durchschnitt nur 55 Minuten pro Spiel. Heißt: In der Elite-Liga des Weltfußballs ruhte die Spielkugel im Schnitt 35 Minuten (!) pro Partie, fast eine ganze Halbzeit lang.

FA hatte die Zeitschinden der Stars satt

Zurück zur englischen Premier League, zur neuen Saison 2023/24. In der Sommerpause hat sich auf der Insel viel getan.

In England, das sich gerne als Heimat des Fußballs und des Fair Plays sieht, waren viele Fußballfans, Schiedsrichter und Verbandschefs der Football Association (FA) die Zeitschinden und die vielen Unterbrechungen in der Premier League satt.

Zwei Spieltage sind in der Premier League gespielt. Bislang wirken die Regel-Anpassungen, die die Nettospielzeit erhöhen sollen. Im Schnitt ist der Ball vier Minuten länger im Spiel aus in der vergangenen Saison. Eine Etage tiefer, in der Championship, betrug die „Play-In Time“ beim Eröffnungsspiel zwischen Sheffield Wednesday und PL-Absteiger Southampton sogar 69 Minuten, drei Minuten mehr als der Zweitliga-Rekord der vergangenen Saison.