Erster Titel futsch! City verliert im Supercup gegen Arsenal das Elfmeterschießen

Der FC Arsenal hat Triple-Gewinner Manchester City gestoppt und den ersten Titel der neuen Saison gewonnen. Es war für die Londoner der erste Sieg gegen die Skyblues nach acht Niederlagen.

Die Gunners um Nationalspieler Kai Havertz bezwangen im englischen Supercup (Community Shield) die Cityzens im Elfmeterschießen mit 4:1, nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:0) gestanden.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola verpasste es damit, nach der Meisterschaft, dem FA Cup sowie der Champions League den vierten Titel binnen weniger Monate zu holen.

Palmer trifft sehenswert

Für Arsenal trafen alle vier Schützen vom Punkt, Citys Kevin De Bruyne und Rodri versagten hingegen die Nerven. Zuvor hatte der englische U21-Europameister Cole Palmer (77.) die Skyblues um den deutschen Torhüter Stefan Ortega Moreno sehenswert in Führung gebracht.

Leandro Trossard (90.+11) erzwang kurz vor dem Schlusspfiff das Duell vom Punkt - allerdings unter Mithilfe von Ex-BVB-Profi Akanji, der den Ball unglücklich abfälschte. Für Arsenal war es bereits der 17. Triumph in der traditionellen Saisoneröffnung.

Der vom FC Bayern umworbene Rechtsverteidiger Kyle Walker führte City im Londoner Wembley Stadion wieder als Kapitän aufs Feld, erlebte aber kurz vor dem Ende eine Schrecksekunde. Er rasselte im Luftduell mit Thomas Partey zusammen und musste einige Zeit behandelt werden, konnte aber die letzten Minuten mit einem Kopfverband bestreiten.

Neuzugang Josko Gvardiol vom Bundesligisten RB Leipzig stand dagegen noch nicht im Kader.

Havertz scheitert zweimal an Ortega Moreno

Im ersten Durchgang erspielten sich die Gunners die besseren Chancen, Havertz scheiterte aber gleich zweimal aus guter Position an Ortega Moreno.

Im zweiten Durchgang flachte die Partie zunächst ab. Citys Starstürmer Erling Haaland trat kaum in Erscheinung, in der 64. Minute ersetzte Palmer den Norweger und traf in der Schlussviertelstunde zur Führung. Der Youngster war damit im Alter von 21 Jahren und 92 Tagen der jüngste Torschütze im englischen Supercup seit Cesc Fabregas 2005 (18 Jahre, 95 Tage).

Der Treffer reichte aber nicht, weil Trossards abgefälschter Schuss die Gunners dann ins Elfmeterschießen rettete.

Für beide Teams war es die Generalprobe für den Premier-League-Auftakt in der kommenden Woche. Meister City eröffnet die Saison am Freitagabend (21 Uhr) gegen Aufsteiger Burnley - für Guardiola erneut ein Duell mit einem ehemaligen Schützling: Vincent Kompany trainiert die Clarets. Tagsdarauf empfängt dann Arsenal am Vormittag Nottingham Forrest (13.30 Uhr).

SPORT1 hat das Spiel im LIVETICKER begleitet:

+++ Arsenal gewinnt den Supercup! +++

Fabio Vieira hält den Druck stand und setzt den entscheidenden Elfmeter ins linke Kreuzeck. Damit feiern die Gunners den ersten Titel in der neuen Saison. Insgesamt bezwangen die Londoner die Cityzens mit 4:1 im Elfmeterschießen. Es war der erste Sieg von Arsenal gegen Manchester City nach acht Niederlagen.

+++ Ramsdale pariert gegen Rodri +++

Zweiter Fehlversuch von City! Ramsdale taucht nach rechts ab und pariert den schlecht geschossenen Elfmeter von Rodri. Nun kann Arsenals nächster Schütze die Partie entscheiden.

+++ Saka tut es seinen Mitspielern gleich +++

Auch bei Sakas Elfmeter springt Ortega Moreno in die falsche Ecke. Saka trifft rechts unten.

+++ Bernardo Silva ganz sicher +++

Bernardo Silva guckt Ramsdale aus und trifft ins linke Eck.

+++ Trossard verlädt Ortega Moreno ebenfalls +++

Trossard schießt ähnlich sicher wie Ödegaard. Allerdings genau spiegelverkehrt. Der Joker trifft ins rechte Eck.

+++ De Bruyne ans Aluminium +++

Auch auf der Gegenseite übernimmt der eingewechselte Kapitän Verantwortung - allerdings mit anderem Ausgang. De Bruyne schießt hoch aufs linke Eck und trifft nur die Latte.

+++ Ödegaard eiskalt +++

Kapitän Ödegaard übernimmt als erstes Verantwortung, verlädt Ortega Moreno und trifft ins linke Eck.

+++ Anpfiff Elfmeterschießen +++

+++ Abpfiff - es geht ins Elfmeterschießen +++

Kurz nach dem Ausgleich ist die Partie beendet. Da es keine Verlängerung im Community Shield gibt, geht es sofort ins Elfmeterschießen. Auf dieses hatte nach Palmers schönen Führungstreffer lange Zeit nur wenig hingedeutet, da die Gunners im zweiten Durchgang nicht einmal gefährlich in den gegnerischen Strafraum kamen.

Nachdem Ramsdale gut zehn Minuten vor dem Ende sein Team gleich zweimal im Spiel gehalten hatte, sorgte Joker Trossard in der 101. Minute für den umjubelten Last-Minute-Ausgleich.

+++ 101. Minute: Akanji fälscht entscheidend ab +++

Arsenal gleicht ganz spät und glücklich aus! Rodri klärt eine Ecke von Saka nochmal auf die rechte Seite, wo Saka zu Trossard zurücklegt. Der Belgier zieht in den Sechzehner und schließt im Anschluss aus gut 14 Metern ab. Den eigentlich harmlosen Abschluss fälscht Akanji ins eigene Tor ab - Ortega Moreno ist chancenlos, weil er schon auf dem Weg in die andere Ecke war.

+++ 99. Minute: Saka zu ungenau +++

Saka hat mal kurz vor dem gegnerischen Sechzehner viel Zeit. Sein Pass auf Fabio Vieira gerät dann aber deutlich zu lang, sodass Akanji die Flanke des Jokers blockt.

+++ 98. Minute: Walker aufmerksam +++

Ödegaard sucht Trossard links im Sechzehner. Allerdings ist Walker aufmerksam und geht dazwischen.

+++ 92. Minute: Behandlungspause +++

Walker und Partey prallen bei einem Duell im City-Sechzehner mit den Köpfen zusammen. Beide müssen behandelt werden und spielen mit einem Kopfverband weiter.

+++ 90. Minute: Es gibt acht Minuten Nachspielzeit +++

Den Gunners bleiben noch acht Minuten für den späten Ausgleich und den Einzug ins Elfmeterschießen.

+++ 87. Minute: Arteta nimmt auch Havertz vom Platz +++

Mit Havertz verlässt auch Arsenals dritter Debütant den Platz. Für ihn kommt Fabio Vieira. Dazu ersetzt U21-Europameister Smith Rowe Gabriel.

+++ 84. Minute: Wieder ist Ramsdale zu Stelle +++

Die anschließende Ecke von der linken Seite sorgt ebenfalls für Gefahr. De Bruynes Flanke köpft Rodri vom linken Fünfereck aufs kurze Eck. Ramsdale taucht ab und pariert.

+++ 83. Minute: Ramsdale verhindert Vorentscheidung +++

White misslingt eine Ballannahme, sodass Alvarez ihm die Kugel klaut. Der Angreifer zieht, verfolgt von White, halbrechts in den Sechzehner und legt anschließend zu Foden quer. Der Joker lässt Saliba ins Leere grätschen, scheitert dann aber an Ramsdales linkem Bein.

+++ 81. Minute: Rice-Debüt beendet +++

Rices Pflichtspieldebüt ist beendet. Der Neuzugang wird durch Stürmer Nketiah ersetzt - Arteta erhöht das Risiko.

+++ 77. Minute: Der Joker sticht für City +++

City zeigt sich eiskalt! Foden dreht in der eigenen Hälfte stark auf und treibt den Ball im Anschluss in die gegnerische Hälfte. Dort sucht er auf der rechten Seite Palmer, aber Tierney spitzelt die Kugel noch weg. Die Abwehraktion des Schotten fliegt aber zu De Bruyne, der per Kopf Palmer am rechten Strafraumeck bedient. Der Youngster legt sich das Leder im Anschluss auf seinen linken Fuß und schlenzt dann aus gut 15 Metern ins lange Eck - sehenswertes Tor.

+++ 75. Minute: Doppelwechsel bei den Gunners +++

Mikel Arteta reagiert erstmals und bringt Trossard sowie Tierney. Dafür müssen Martinelli und Neuzugang Timber weichen.

+++ 70. Minute: Palmer schießt Timber ab +++

Die drei Joker sind gleich im Mittelpunkt. De Bruyne findet im Zentrum Foden, der rechts in den Sechzehner zu Palmer weiterleitet. Dieser schießt aber nur Timber an.

+++ 67. Minute: Saka schlägt ein Luftloch +++

White hat auf der rechten Seite viel Platz und findet Saka im Zentrum mit einer flachen Hereingabe. Der Außenspieler schlägt allerdings ein Luftloch.

+++ 66. Minute: Unnötige Gelbe Karte für Gabriel +++

Ortega Moreno möchte einen Flachabstoß schnell ausführen, doch Gabriel stellt sich vor den Ball. Dafür sieht der Innenverteidiger Gelb.

+++ 64. Minute: Doppelwechsel bei Manchester +++

Pep Guardiola nimmt die Wechsel zwei und drei vor. Für Haaland und Kovacic kommen Palmer sowie De Bruyne.

+++ 64. Minute: Rice verzieht +++

Rice versucht es mal aus rund 30 Metern, setzt den Ball aber deutlich übers Tor. Generell sind im zweiten Durchgang Torraumszene bislang größtenteils Mangelware - lediglich der Kopfball von Stones sorgte für etwas Gefahr.

+++ 60. Minute: Martinellis Freistoß fliegt ins Seitenaus +++

Arsenals Standard verpufft: Eine Freistoßflanke von Martinelli aus dem rechten Halbfeld landet links im Seitenaus.

+++ 57. Minute: Grealish verlässt den Platz +++

Für Foden nimmt Pep Guardiola Grealish vom Feld. Der 27-Jährige war heute sehr unauffällig.

+++ 56. Minute: Guardiola bereitet den ersten Wechsel vor +++

Manchester City wird gleich erstmals Wechseln. Foden steht bereits neben Pep Guardiola an der Seitenlinie.

+++ 52. Minute: Stones zu zentral +++

Die anschließende Ecke sorgt für Gefahr. Die Alvarez-Hereingabe von der rechten Seite köpft Stones aus gut sechs Metern genau auf Ramsdale, der seine Arme hochreißt. Den Abpraller klärt Saliba per Kopf aus dem Sechzehner.

+++ 51. Minute: Timber steht richtig +++

Bernardo Silva setzt Walker auf der rechten Seite mit einem Steilpass in Szene. Die direkte Hereingabe Walkers blockt Timber zur Ecke.

+++ 49. Minute: Ähnlicher Beginn wie im ersten Durchgang +++

Wie schon in den ersten Minuten des Spiels lässt City auch nach Wiederanpfiff den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren. Allerdings in Räumen, wo Arsenal nicht wirklich zupackt.

+++ Ohne Wechsel geht es weiter +++

Beide Trainer verzichten nach dem ersten Durchgang auf Wechsel. City stößt den zweiten Durchgang an.

+++ Halbzeit +++

Es geht torlos in die Kabinen. Nachdem Manchester City die Anfangsphase dominiert hatte, gestaltete Arsenal mit zunehmender Spielzeit die Partie ausgeglichener und war letztendlich auf gefährlicher. Denn während die Cityzens kaum Torgefahr ausstrahlten, tauchte Arsenal zweimal gefährlich im gegnerischen Sechzehner auf: Havertz scheiterte aber zweimal an Ortega Moreno und Martinelli setzte einen Nachschuss an die Brust von Stones.

+++ 45. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit +++

Es gibt drei Minuten oben drauf. Es deutet vieles daraufhin, dass es torlos in die Pause geht.

+++ 44. Minute: Martinelli-Fehler bleibt unbestraft +++

Alvarez erobert auf der rechten Seite den Ball von Martinelli und zieht sofort Richtung Grundlinie. Anschließend sucht der Offensivspieler Haaland mit einer flachen Hereingabe. Kurz vor dem einschussbereiten Angreifer klärt Saliba per Grätsche.

+++ 43. Minute: Rodri überrascht Ramsdale +++

Rodri schaut kurz vor der Mittellinie hoch und sieht, dass Ramsdale zu weit vor seinem Tor steht. Aus diesem Grund versucht es der Sechser einfach aus der eigenen Hälfte - der Ball landet nur auf dem Tornetz. Glück für den zurückgeeilten Ramsdale.

+++ 40. Minute: Havertz scheitert erneut an Ortega Moreno +++

Ödegaard setzt Saka mit einem feinen Steckpass rechts im Sechzehner in Szene. Der Außenspieler legt die Kugel von kurz vor der Grundlinie zu Havertz zurück, der aus sechs Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß an Ortega Moreno scheitert.

+++ 36. Minute: Ortega Moreno im Glück +++

Ortega Moreno lässt sich etwas zu viel Zeit, sodass sein Befreiungsschlag von Martinelli geblockt wird. Allerdings prallt die Kugel zu Ruben Dias, der die Situation klärt.

+++ 35. Minute: Saka schlenzt vorbei +++

Saka nimmt auf der rechten Seite Tempo auf und zieht in den Strafraum. Dort wackelt der Rechtsaußen Akanji aus und schlenzt anschließend Richtung langes Eck - weit links vorbei.

+++ 31. Minute: Erste Verwarnung für die Cityzens +++

Die erste Gelbe Karte des amtierenden Triple-Siegers kassiert Alvarez, weil er den Ball wegschießt.

+++ 30. Minute: Technischer Fehler von Ramsdale +++

Bei einem Rückpass nimmt Ramsdale das Leder schlecht mit, klärt dann aber noch vor dem anlaufendem Haaland.

+++ 27. Minute: Gelb für Havertz +++

Havertz bringt Stones von hinten zu Fall, indem er seinen Gegenspieler das Bein wegzieht. Dafür sieht der Offensivspieler Gelb.

+++ 25. Minute: Doppelchance für Arsenal +++

Saliba spielt White auf der rechten Seite frei, der mit einer cleverer Ballmitnahme Akanji stehen lässt und in den Sechzehner zieht. Aus rechter Position legt der Engländer auf Havertz quer - allerdings spielt er die Kugel etwas in den Rücken des Neuzugangs.

Havertz nimmt den Ball trotzdem gut sieben Metern vor dem Tor gut mit und zieht aus der Drehung ab. Ortega Moreno pariert den zentralen Schuss mit seinem linken Bein genau in die Füße von Martinelli. Dieser scheitert dann mit dem Nachschuss an der Brust von Stones.

+++ 20. Minute: Kaum Szenen im Sechzehner +++

In den ersten 20 Minuten neutralisieren sich beide Mannschaften, wobei City mehr Spielanteile besitzt: Beide Teams tauchten noch nicht einmal gefährlich im gegnerischen Strafraum auf.

+++ 17. Minute: Arteta sieht für Meckern Gelb +++

Rodri unterbindet einen Gegenstoß der Londoner, indem der Sechser Havertz an der Mittellinie am Trikot zieht. Da Referee Attwell dem Spanier, anders als Partey in der achten Minute, nicht verwarnt, regt sich Mikel Arteta auf. Fürs Meckern sieht der Gunners-Coach.

+++ 14. Minute: Rodris Versuch rauscht knapp vorbei +++

Rodri hat in zentraler Position mal ein wenig Platz und zieht aus gut 25 Metern einfach mal ab. Leicht abgefälscht von Rice rauscht die Kugel am linken Posten vorbei.

+++ 13. Minute: Haaland bisher noch nicht eingebunden +++

Manchester dominiert zwar die Anfangsphase, findet gegen die nun tief stehende Defensive von Arsenal aber noch keine Lücken. Nun antizipiert Saliba ein Zuspiel Richtung Haaland stark und bereinigt die Situation.

+++ 10. Minute: Akanji ist zur Stelle +++

Saka zieht zunächst auf der rechten Seite an Akanji vorbei, doch dieser lässt sich nicht abschütteln. Kurz vor der Grundlinie blockt der Schweizer dann den Flankenversuch des Rechtsaußens. Da die Kugel anschließend erst ans Bein von Saka prallt und dann ins Aus, geht es mit Abstoß für City weiter.

+++ 8. Minute: Partey sieht die erste Gelbe Karte +++

Gunners-Sechser Partey sieht früh die Gelbe Karte. Im Mittelfeld fasst der Abräumer Alvarez kurz an die linke Schulter und unterbindet damit den Angriff. Dafür sieht er Gelb - harte Entscheidung.

+++ 5. Minute: Alvarez fehlen Zentimeter +++

Akanji tankt sich auf der linken Seite zur Grundlinie und hebt den Ball im Anschluss in den Sechzehner. Kurz vor Alvarez klärt White die Hereingabe auf der Höhe des ersten Pfostens aus dem Sechzehner.

+++ 4. Minute: Ermahnung für Ödegaard +++

Manchester befreit sich clever vom Pressing der Gunners: Letztendlich nimmt Akanji an der Mittellinie Tempo auf, wird aber von Ödegaard gestoppt. Schiedsrichter Attwell spricht anschließend mit dem Norweger.

+++ 2. Minute: City lässt den Ball und Gegner laufen +++

Die Skyblues lassen in den ersten beiden Minuten die Kugel in der eigenen Hälfte durch die eigenen Reihen zirkulieren.

+++ Anstoß +++

Der Ball rollt! Die Gunners stoßen in Person von Havertz an.

+++ Beide Trainer führen die Teams auf den Platz +++

Gleich geht´s los: Angeführt von Schiedsrichter Stuart Attwell betreten die beiden Mannschaften den Rasen im Wembley Stadium. Beide Trainer laufen vor ihren Spielern ein und stehen auch bei der englischen Nationalhymne neben den Spielern sowie den Schiedsrichtern auf dem Platz.

+++ Alle drei Arsenal-Neuzugänge starten +++

Bei Arsenal starten mit Kai Havertz, Declan Rice und Jurrien Timber gleich alle drei Sommerneuzugänge. Mit folgender Aufstellung gehen die Gunners ins Spiel: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, J. Timber - Rice, Thomas, Saka, Ödegaard, Gabriel Martinelli - Havertz.

+++ Walker führt City als Kapitän aufs Feld +++

Pep Guardiola stellt den von Bayern umworbenen Rechtsverteidiger Kyle Walker von Beginn an auf. Der 33-Jährige führt City als Kapitän aufs Feld. Während Ex-Leipziger Josko Gvardiol nach seiner Verpflichtung noch nicht zum Kader gehört, beginnt der andere Neuzugang Mateo Kovacic im Mittelfeldzentrum. Mit folgender Aufstellung geht ManCity in die Partie: Ortega Moreno - Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji - Rodrigo, Kovacic, Bernardo Silva, Alvarez, Grealish - Haaland.

+++ Zweites Aufeinandertreffen im Supercup +++

Die beiden Teams treffen zum zweiten Mal im Community Shield aufeinander. 2014 fertigten die Gunners Manchester mit 3:0. Die damaligen Torschützen: Santi Cazorla, Aaron Ramsey und Olivier Giroud.

+++ Arsenal ist aufgeregt +++

Auf der Gegenseite herrscht Vorfreude auf die erste Pflichtpartie in der neuen Spielzeit. Obwohl Arsenal gegen die beste europäische Mannschaft der Vorsaison spielt, wissen die Londoner laut Coach Mikel Arteta wie sie „das Spiel gewinnen“ können.“ „Wir sind aber sehr aufgeregt“, gab der 41-Jährige auf der Pressekonferenz zu.

+++ Guardiola stapelt tief +++

Obwohl die Cityzens die vergangenen acht Aufeinandertreffen mit den Gunners gewannen, zeigte sich Pep Guardiola demütig. „Wir haben zwei Wochen später aufgehört und zwei Wochen später angefangen als Arsenal. Also sind wir nicht auf dem besten Weg“, erklärte der Spanier auf der Pressekonferenz und führte fort: „Es ist das Finale und hoffentlich können wir mit unserer Mentalität mithalten.“

+++ Erster Titel der Saison in England +++

In Wembley greift Triple-Sieger Manchester City bereits nach dem ersten Titel in der Saison 2023/24. Im Community Shield, dem englischen Supercup, treffen die Skyblues auf den Vizemeister der Vorsaison Arsenal, weil City selbst den FA Cup gewann.

