Premier League: Rekordtransfer patzt bei Chelsea-Debüt! Erste Pleite für Pochettino

Stattdessen lag die Pochettino-Elf kurz nach Wiederanpfiff plötzlich in Rückstand: Antonio setzte die Kugel aus der Distanz humorlos in die linke Ecke (53.). Auf den erneuten Rückstand reagierte der Argentinier mit einem Wechsel und verhalf Neuzugang Caicedo, den Chelsea Liverpool weggeschnappt hatte, zu seinem Debüt im Trikot der Blues.

Bei seiner Premiere sollte der Neuzugang dann auch spät für die endgültige Entscheidung sorgen - allerdings im negativen Sinne für seinen neuen Verein. Denn Chelsea lief trotz einer Gelb-Roten Karte für Aguerd, der seine zweite Verwarnung in der 67. Minute für ein Foulspiel an Jackson bekommen hatte, vergebens an, bis Caicedo tief in der Nachspielzeit im eigenen Sechzehner Emerson foulte.