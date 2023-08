Wen sich der BVB entgehen ließ: Álvarez bei West Ham bärenstark

Álvarez statt beim BVB nun Zweiter der Premier League

Dass West Hams Zentrale auch ohne Rice dichthält, hat viel zu tun mit Star-Zugang Edson Álvarez. Dieser landete zwar erst Anfang August in London, spielte sich aber auf Anhieb in die erste Elf.

„Wie spielt Álvarez im Vergleich zu Rice?“ fragten britische Sportjournalisten von Daily Mail und Sky UK dessen Mitspieler in der Mixed Zone, nachdem West Ham am 2. Spieltag den Stadtrivalen des FC Chelsea mit 3:1 frisiert hatte.

Mentalitätsmonster Álvarez

Auch Qualitäten seines Mitspielers, die Álvarez auf Fußballdeutsch wohl das Mentalitätsmonster-Etikett bescheren würden, hob der Brasilianer hervor: „Wenn ein Typ für alle kämpfen und rennen will, dann sieht man das und will das auch tun. Wenn wir sehen, dass Edson Álvarez diese Dinge tut, folgen wir ihm.“

Álvarez sollte Bellingham beerben, doch Dortmund entschied sich für Can

Und so ging Álvarez am Ende nicht nach Dortmund, sondern nach London. Im Sommer 2022 wollte Chelseas damaliger Trainer Thomas Tuchel Álvarez bereits auf die Insel lotsen, Chelsea scheiterte aber mit einem 60-Millionen-Euro-Angebot, weil Ajax Amsterdam kein adäquaten Ersatz für den Schlüsselspieler fand.

Zudem hatten die Dortmunder in Salih Özcan und Emre Can ohnehin schon zwei zweikampfstarke „Sechser“, die wie Álvarez eher in die Kategorie „Zerstörer“ gehören, in ihren Reihen.