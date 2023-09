Folgt auf kometenhaften Aufstieg der Absturz? - Newcastle United ist aus der Spur geraten

Bereits drei Pleiten kassierte die Truppe von Eddie Howe an den ersten vier Spieltagen 2023/24. In der vergangenen Saison hatte der Traditionsverein erst im März zum dritten Mal verloren und insgesamt nur fünf Niederlagen hinnehmen müssen.

Newcastle kassiert drei Pleiten in Folge

Negativer Höhepunkt war aber die 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Brighton & Hove Albion, als Newcastle zu keiner Zeit nachweisen konnte, eine Spitzenmannschaft zu sein, mit der auch in dieser Saison zu rechnen ist.

Rasanter Höhenflug eines Traditionsklubs

Cleverster Schachzug war jedoch die Verpflichtung von Trainer Howe, der Anfang November 2021 als Nachfolger von Steve Bruce in Newcastle anheuerte und den Klub von der Abstiegszone in die Champions League führte.

Tonali schwächelt nach Topstart

Auch die in der vergangenen Saison noch so sattelfeste Abwehr, mit 33 Gegentreffern zusammen mit Manchester City die stabilste der Liga, hat angesichts von sieben Gegentreffern in vier Partien ihren Anteil an der gegenwärtigen Misere - genauso wie Torhüter Nick Pope, der im Vergleich zu 2022/23 nicht wiederzuerkennen ist.

Howe: „Ich bin da nicht naiv“

Zahlreiche Hebel, an denen Howe, der nun in vorderster Front gefordert ist, ansetzen muss. „Meine Aufgabe ist es, ruhig zu bleiben und zu analysieren, wo wir besser werden können, und dann daran zu arbeiten, wo wir besser werden können“, erklärte Howe nach der Brighton-Pleite.

Klar ist: In der derzeitigen Verfassung verbreiten die Magpies keinerlei Angst und Schrecken, zunächst einmal gilt es, kleinere Brötchen zu backen und wieder in die Spur zu finden. Hohe Ansprüche sind fehl am Platz - auch in der Champions League, in der Newcastle eine Hammergruppe zugelost bekam.