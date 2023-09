Sancho-Wirbel bei ManUnited: Legende sieht nur zwei Lösungen - Ronaldo-Kumpel macht Angebot

„Ich glaube, dass es andere Gründe für diese Angelegenheit gibt, auf die ich nicht eingehen möchte. Ich wurde lange Zeit zum Sündenbock gemacht, was nicht fair ist“, schrieb der Ex-BVB-Star auf den sozialen Medien.

Dieses deutliche Statement sorgte auch bei Rio Ferdinand für Aufsehen. In seiner YouTube-Show Rio Ferdinand Present FIVE sagte er: „Es ist unmöglich, dass Jadon eine solche Erklärung abgibt, wenn er in seinen eigenen Augen keine gute Leistung erbracht hat.“