Mega-Gehalt von Liverpool-Star enthüllt! So viel verdient Salah in einer Woche

Der Berater von Mohamed Salah, Ramy Abbas Issa, hat in einer wissenschaftlichen Analyse angegeben, wieviel der Liverpool-Star ungefähr in einer Woche verdient.

Dabei handelt es sich das gesamte Einkommen des Ägypters, also nicht nur das Gehalt das er vom FC Liverpool erhält. Und das hat es in sich: Laut Abbas beläuft sich die Summe „vorsichtig geschätzt“ auf rund eine Million britische Pfund pro Woche, also rund 1,15 Mio. Euro. Dies berichtete die englische Zeitung The Guardian.

Eine ungeheure Summe für den 31-Jährigen, dessen Vertragsverhandlungen sich 2022 lange gestreckt hatten und in einem Vertrag bis 2025 gemündet waren. Mit dem Vertrag wurde Salah der bestbezahlteste Liverpool-Spieler der Geschichte und bekommt wohl allein von den Reds rund 24 Millionen Euro im Jahr. Der Rest des Einkommens setzt sich aus Geldern von Sponsoren wie adidas, PepsiCo, Gucci und einer ägyptischen Bank zusammen.

Salah mit gutem Saisonstart

Wie der Berater nun preisgab, war die Verlängerung von Salahs Vertrag noch im Juni 2022 unklar, da die Verhandlungen mit dem Verein vollständig unterbrochen waren. Am 01. Juli 2022 gab es dann jedoch für die Liverpool-Fans das Aufatmen: Salah verlängerte! In diesem Sommer waren die Gerüchte über einen Wechsel nach Saudi-Arabien dann hochgekocht, es blieb aber bei Salahs Verbleib in Liverpool.

In der laufenden Saison hat er in sieben Spielen bereits vier Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben.