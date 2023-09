Nächster Wirbel um Maguire! England-Coach Southgate platzt der Kragen - "Folge der Idioten ..."

Harry Maguire ist Englands Prügelknabe Nummer 1 - nach seinem unglücklichen Eigentor beim 3:1-Sieg Englands in Schottland bleibt das auch vorerst so. Und die Häme schwappt Maguire nun auch über die Grenzen hinaus entgegen.

„Er war am Wochenende ( 1:1-Unentschieden gegen die Ukraine, Anm. d. Red. ) außergewöhnlich für uns. Die Reaktion heute Abend ist eine Folge der Idioten auf unserer Seite, die dieses Umfeld geschaffen haben“, schimpfte Southgate bei beIN Sports .

Die ständige Kritik an Maguire sei ein „Witz“. In der Pressekonferenz nach dem Spiel fügte er hinzu: „Aus der Sicht der schottischen Fans verstehe ich es, und ich kann mich absolut nicht darüber beschweren, was sie getan haben.“