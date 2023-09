Premier League: United-Coach zählt Sancho an - doch der wehrt sich!

Jadon Sancho stand beim Topspiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester United (Endstand 2:1) nicht im Kader. Erik ten Hag sah von einer Nominierung des Ex-Dortmunders ab und fand deutliche Worte in Richtung des ehemaligen BVB-Stars.

„Aufgrund seiner Performance im Training haben wir ihn nicht nominiert“, erklärte der Niederländer nach der Partie bei Sky Sports . Sancho hat bei den Red Devils schon länger einen schweren Stand, im vergangenen Winter beeinträchtigten ihn mentale Probleme und er war nicht einsatzfähig, bereits damals soll er auf der Streichliste von ten Hag gestanden haben. Zwischendurch wurde er auch mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht . Sanchos Berater pflegt ein gutes Verhältnis zum BVB.

Ten Hag über Sancho: „Muss ein gewisses Level erreichen“

Ten Hag mahnte außerdem an: „Bei Manchester United musst du ein gewisses Level jeden Tag aufs Neue erreichen. Deshalb stand Sancho für dieses Spiel nicht im Kader.“ Damit bestärkte ten Hag sein Durchsetzungsvermögen, er duldet keine Formschwankungen - es nicht das erste Mal, dass der Trainer des Ligapokalsiegers der vergangenen Saison hart durchgreift.

Sancho selbst wollte diese Worte allerdings nicht auf sich sitzen lassen, er wehrte sich noch am Abend bei X (ehemals Twitter). „Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde es nicht erlauben, dass Menschen Dinge über mich sagen, die komplett unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut verhalten“, schrieb er und bezichtigte seinen Trainer somit der Lüge.