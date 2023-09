„So sind die Glatzköpfe“: Arturo Vidal lästert übel United-Trainer ten Hag ab

Vidal schießt gegen ten Hag - und dessen Glatze

Wie das? „Die Glatzköpfe sind sehr kompliziert“, sagte Vidal. „Dieser Trainer hat einen schlechten Start hingelegt. Wie willst du Cristiano Ronaldo ausschalten? So sind diese Jungs nun mal. Er war der Torschütze, und er schaltet ihn aus.“

Vidal irritiert mit skurrilen Aussagen: "So sind die Glatzköpfe“

Vidal irritiert mit skurrilen Aussagen: "So sind die Glatzköpfe“

So oder so: Vidal, bei Athletico Paranaense in Brasilien unter Vertrag, hatte bei seinem aktuellen Arbeitgeber unlängst Probleme mit einem glatzköpfigen Trainer.