"Bezug zur Realität verloren!" Heftiger Gegenwind für Klopp

Wiederholung wegen VAR? Trainer-Kollege widerspricht Klopp

Es sei zwar für ihn „leichter zu akzeptieren als es für Jürgen ist, aber dennoch sollte er es akzeptieren, so wie es akzeptiert wurde, als wir den VAR noch nicht hatten. Damals wurde auch nicht über eine Wiederholung gesprochen, also sollte man das heute auch nicht tun“, stellte der Spanier klar.

Presse attackiert Klopp: „Bezug zur Realität verloren“

Auch in den englischen Medien wird der Deutsche kritisiert. „Klopp hört sich an wie ein Mann, der den Bezug zur Realität verloren hat. Was für ein atemberaubendes Anspruchsdenken und ein außerordentlicher Mangel an Perspektive, eine Wiederholung zu fordern“, schrieb die Daily Mail.