Kapitaler Torwartpatzer! Arsenal rettet Remis im London-Derby bei Chelsea

Trotz einer weitestgehend schwachen Leistung hat der FC Arsenal am 9. Spieltag seine erste Saisonpleite in der Premier League gerade noch abwenden können. Nach 0:2-Rückstand holten die Gunners dank einer starken Schlussphase im London-Derby noch ein 2:2-Remis beim FC Chelsea.

Cole Palmer (15., Handelfmeter) und Mykhailo Mudryk (48.) trafen für Chelsea, Declan Rice (77.) und Leandro Trossard (84.) waren für die Gunners erfolgreich. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wurde gegen seinen Ex-Klub Chelsea erst kurz vor Schluss eingewechselt und war am zweiten Tor beteiligt.

Chelsea zunächst klar besser

Chelsea legte los wie die Feuerwehr und ging nach einer Viertelstunde in Führung. Nach einem Handspiel von William Saliba und VAR-Intervention schnappte sich Palmer den Ball und verwandelte sicher ins linke Eck.

Von Arsenal war im ersten Durchgang in der Offensive so gut wie nichts zu sehen, einzig ein verunglücktes Zuspiel von Rice in der 21. Minute sorgte für einen Hauch von Gefahr.