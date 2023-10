Premier League: FC Everton droht Mega-Strafe

Sollte Everton tatsächlich in den Anklagepunkten schuldig gesprochen werden, würde ihnen dann die Maximalstrafe, ein Abzug von zwölf Punkten, drohen. Damit würde der Verein in der Tabelle auf den letzten Platz rutschen und mit -5 Punkten vor dem Abgrund stehen.

Premier League: Everton spielt seit Jahren gegen den Abstieg

Der Punktabzug wäre gerade deshalb so dramatisch, da Everton schon in den vergangenen Jahren sportlich fast abgestiegen wäre. In beiden Jahren rettete sich der Verein hauchdünn. Ein Punktabzug hätte in beiden Jahren den sicheren Abstieg bedeutet.