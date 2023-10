Premier League: Sheffield-Fans sorgen für abscheulichen Fan-Eklat

Der Saisonstart von Sheffield Wednesday hätte schlechter kaum sein können. Gerade einmal zwei Zähler nach neun Partien stehen zu Buche. Die Folge: Das Traditionsteam ist in der zweiten Liga das Schlusslicht.

Der Junge war im Alter von nur sechs Jahren 2017 an Krebs gestorben und war ein großer Sunderland-Fan. In England ging seine Geschichte damals durch die Medien und der kleine Junge wurde bekannt.

Abscheulicher Fan-Eklat in England

Nun nutzte das Fan-Duo sein Gesicht, um die Sunderland-Anhänger zu provozieren. Sie hielten den Bildschirm in Richtung Sunderland-Block und lachten deutlich erkennbar.

Sheffield-Fans nach Ekel-Szene festgenommen

Womit die beiden Herren nicht gerechnet haben dürften: Diese ekelhafte Szene wurde fotografiert und macht nun in den Sozialen Medien die Runde.

Die Bradley-Lowery-Stiftung, die Bradley-Mutter Gemma gegründet hatte, schrieb über die Szene in einem Facebook-Post: „Es ist so traurig für mich, das zu sehen – was ist aus ‚Krebs hat keine Farben‘ geworden, ganz zu schweigen von Respekt für eine Familie, die ihr Kind durch Krebs verloren hat?“